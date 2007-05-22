В уголовном деле гродненского серийного убийцы поставлена точка

Бывший командир роты Гродненского райотдела Департамента охраны МВД приговорен к смертной казни. Александр Сергейчик работал в милиции с 1992 по 2005 год и за это время убил 11 девушек и молодого человека. В это же время преступник благополучно поступил и окончил Академию МВД. Кроме убийств, старший лейтенант обвиняется в кражах, изнасиловании, хулиганстве, хранении оружия и наркотиков. Приговор был оглашён 22 мая в Гродненском областном суде, поскольку в областном центре живет большинство свидетелей и потерпевших.