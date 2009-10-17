В Уэльсе найдена крупнейшая в истории плантация конопли

Общая стоимость обнаруженного наркотического сырья оценивается в 13,8 млн долларов.

Обнаруженная плантация считается крупнейшей из когда-либо обнаруженных в Великобритании. Ее владелец – 31-летний уроженец Китая Бо Цзинь Хе – осужден на 9 лет.

По данным The Telegraph, до этого он жил в доме в фешенебельном районе города Лландудно, где во время ареста было обнаружено 130 тыс. фунтов наличных денег.

Всего на плантации произрастали 18 тысяч кустов конопли, за которыми ухаживали 16 азиатов, преимущественно китайцев. Все они получили срок от двух до пяти лет. Общая стоимость наркотического сырья оценивается в 13,8 млн. долларов.