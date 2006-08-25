В учебных заведениях страны появляются новые специальности

В Военной академии откроется факультет Генштаба Вооруженных сил Беларуси.

Он будет готовить специалистов оперативно-стратегического звена. В связи с этим исключается необходимость направлять белорусских офицеров на обучение в Академию Генштаба Вооруженных сил России.

На новом факультете планируется готовить руководящие кадры высшего уровня по специальности "военное и государственное управление".

Ежегодно сюда будут набирать до 12 человек. По другим специальностям офицеры продолжат учиться в России. Кроме того, при факультете создаются также высшие академические курсы по безопасности и обороне для гражданских специалистов республиканских и местных органов управления.

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В четырех средне-специальных учебных заведениях Минобразования Беларуси в нынешнем году проводился набор на три новые специальности - "Техническая эксплуатация автомобилей", "Строительство дорог и транспортных объектов" и "Лесное хозяйство".

Таких специалистов будут готовить в Орше, Борисове, Бобруйске и Гродно. Конкурсы на эти специальности были достаточно высокими. Планируется, что в следующем году в Беларуси будет осуществлен набор на еще одну новую специальность - "Садово-парковое строительство". Востребованность в таких архитекторах в стране очень велика.