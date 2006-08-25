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В учебных заведениях страны появляются новые специальности

25 августа 2006 11:38
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В Военной академии откроется факультет Генштаба Вооруженных сил Беларуси.

Он  будет  готовить  специалистов   оперативно-стратегического звена. В связи с этим исключается   необходимость  направлять белорусских   офицеров   на   обучение   в   Академию Генштаба Вооруженных сил России.

На   новом факультете планируется  готовить  руководящие кадры  высшего  уровня по специальности "военное и государственное управление". 
Ежегодно  сюда будут набирать  до 12  человек.  По другим   специальностям  офицеры  продолжат  учиться   в   России. Кроме   того,   при   факультете   создаются   также   высшие академические  курсы  по  безопасности и обороне  для  гражданских специалистов   республиканских  и  местных   органов   управления.

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В четырех средне-специальных учебных заведениях Минобразования Беларуси в нынешнем году проводился набор на три новые специальности - "Техническая эксплуатация автомобилей", "Строительство дорог и транспортных объектов" и "Лесное хозяйство".

Таких специалистов будут готовить в Орше, Борисове, Бобруйске и Гродно. Конкурсы на эти специальности были достаточно высокими. Планируется, что в следующем году в Беларуси будет осуществлен набор на еще одну новую специальность - "Садово-парковое строительство". Востребованность в таких архитекторах в стране очень велика.

# общество

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