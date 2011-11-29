В учебных заведениях Беларуси появятся новые специальности в сфере атомной энергетики

Новости Беларуси. Кадры для АЭС уже готовят в БНТУ, Белгосуниверситете и БГУИР. При этом, по мнению ученых, формировать представление об этой отрасли нужно со школьной скамьи.

В минских школах проходит информационно-образовательная акция «Мир – в твоих руках». Белорусские ученые рассказывают ученикам о развитии ядерной энергетики и новых перспективных видах энергии. Сами школьники специально к таким урокам-дебатам готовят эссе, научные доклады и другие работы.

Одна из главных тем занятий – строительство АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Брилева, научный сотрудник ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – «Сосны» Национальной академии наук Беларуси:

Строительство атомной станции становится актуальным для республики, потому что она даст возможность, во-первых, дать новый стимул развития нашей промышленности, во-вторых, это даст стимул развития города.

Владимир Чудаков, доцент кафедры ядерной и радиационной безопасности Международного государственного экологического университета им. А. Д. Сахарова:

В той атомной станции, которая будет строиться у нас в Беларуси, пять уровней защиты и, мало того, то, что впервые в России разработано, на случай расплавления зоны, что было на «Фукусиме», – специальная емкость с жертвенным материалом, который предотвратит развитие ядерной цепной реакции.