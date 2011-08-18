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В учебных планах школ никаких изменений не будет в этом году

18 августа 2011 11:00
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Об этом сообщил сегодня заместитель министра образования Казимир Фарино, комментируя вступление в силу 1 сентября Кодекса об образовании.

Все учреждения будут работать согласно документам минувшего года. Сейчас в школах идут последние приготовления. Учеников примут и семь новостроек. А в первый класс пойдут около 87 тысяч детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Казимир Фарино, заместитель Министра образования Республики Беларусь:
Подготовлено все. Учебно-методическое обеспечение, кадры готовы и решены очень многие организационные вопросы. Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт. По материально техническим условиям вся система образования готова к началу учебного года.

Что же касается высших учебных заведений, то сейчас Министерство образования работает над введением дистанционной формы обучения. Такую возможность заочникам уже предоставляют некоторые ВУЗы. Например, Академия управления при Президенте и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Образование

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