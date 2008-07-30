В уборке хлебных нив принимают участие и сотрудники МЧС

Так 16 спасателей Брестчины на время сменили профессию.

В ОАО "Остромичи" Кобринского района самая что ни на есть горячая пора для аграриев. За первую неделю убрано уже 34% урожая. Для сотрудников МЧС – тоже горячий сезон – пожароопасный период. Температура под тридцать и сухая солома. При таких условиях малейшая Искра может привести к необратимым последствиям. Потому пожарный расчет на хлебных нивах — это уже традиция. Проверка наличия огнетушителей и противопожарный ликбез, как вести себя в случае возгорания. Напоследок обязательное напоминание – в поле не курить.

Благодаря дежурству в поле спецтехники в Ганцевичском районе удалось избежать масштабной трагедии. Загоревшийся комбайн оперативно потушили с наименьшими техническими потерями. Первичный средства пожаротушения, исправность проводки и

электрооборудования. Зернотоки сотрудники МЧС проверяют каждые два дня.

В Березовском районе спасатели и вовсе пересели на комбайны. Сергей Складановский сознательно взял отпуск и на время страды перешел в отряд хлеборобов. Сборный экипаж теперь в списках лидеров. 1000 спасателей и 500 единиц техники ежедневно несут дежурство на хлебных нивах Брестсчины. И такое сотрудничество МЧС и аграриев продолжится до тех пор, пока не будет убран последний гектар урожая.

