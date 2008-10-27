В Туркмении национальный праздник – День независимости

27 октября 1991 года в результате всенародного референдума страна была провозглашена суверенным государством.

Торжества начались с церемонии возложения цветов и венков к столичному монументу независимости. В ней принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Затем на центральной площади прошел военный парад. Вечером в честь 17-й годовщины независимости будет дан салют.

С национальным праздником Днем Независимости президента Туркменистана поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства подчеркнул, что наша страна всегда была и остается искренним сторонником развития дружественных отношений. И на деле доказывает свое стремление к укреплению двусторонних связей на благо белорусского и туркменского народов.

