В Турции приготовили омлет весом 4,5 тонны

В Турции приготовили самый большой в мире омлет. Готовили его в гигантской сковороде 65 поваров. Для этого они использовали 110 тысяч яиц и более 400 литров масла.

Суперомлет тут же занесли в книгу рекордов Гиннеса. А потом съели. Первыми блюдо, как и положено, отведали повара.