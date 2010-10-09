В Турции приготовили омлет весом 4,5 тонны

Суперомлет тут же занесли в книгу рекордов Гиннеса. А потом съели. Первыми блюдо, как и положено, отведали повара.
В Минске продолжается месячник по благоустройству. Сегодня в парках и скверах садили молодые деревья и кустарники. Мэр Минска, Николай Ладутько, лично принял участие в посадке елей в парке Победы. Убирать здесь листву и наводили порядок на клумбах также вышли около 200 чиновников Мингорисполкома.
Это не только крупнейший джек-пот в истории данной лотерии, но и самый большой выигрыш, когда-либо полученный в Великобритании по одному билету.
Белорусские католики празднуют 300-летие освящения минского архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии.
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