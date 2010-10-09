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В Турции приготовили омлет весом 4,5 тонны

09 октября 2010 19:16
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В Турции приготовили самый большой в мире омлет. Готовили его в гигантской сковороде 65 поваров. Для этого они использовали 110 тысяч яиц и более 400 литров масла.

Суперомлет тут же занесли в книгу рекордов Гиннеса. А потом съели. Первыми блюдо, как и положено, отведали повара.

Турецкий омлет

Турецкий омлет

Турецкий омлет

# общество # Фотофакт

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