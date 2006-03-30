В троллейбусные маршруты вносятся изменения

В Минске по Партизанскому проспекту на участке от улицы Ванеева до улицы Васнецова 1 и 2 апреля нынешнего года изменяются трассы троллейбусных маршрутов. Коррективы в движение пассажирского транспорта внесены в связи с выполнением работ по обрезке деревьев. По информации специалистов, в предстоящие выходные дни на этом участке изменяются трассы троллейбусных маршрутов №34 и 17 "ДС Дражня - Чижовка-6". Троллейбусные маршруты №3 и 16 закрываются. Организовывается троллейбусный маршрут №26. Для компенсации снятых троллейбусных маршрутов организовывается временный автобусный маршрут №152 "А/с Автозаводская - Аранская" со следованием по улице Машиностроителей, Партизанскому проспекту в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов по трассе.