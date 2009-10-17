Прямой эфир

В Тольятти работники «АвтоВАЗа» провели массовую акцию протеста

17 октября 2009 18:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Более тысячи человек скандировали «Нет увольнениям» и «Рабочие не должны платить за кризис».Участники акции требовали гарантий сохранения рабочих мест и обеспечения занятости работников завода. Напомним, «АвтоВАЗ» – крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Из-за финансового кризиса предприятие столкнулось с серьезными трудностями. Продажи автомобилей упали почти вдвое. В результате руководство завода заявило о массовых сокращениях штата.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
17 октября 2009 18:31

Минчане вышли на субботник

17 октября 2009 17:57

С 4 по 6 ноября – Неделя моды Беларуси в Минске

17 октября 2009 15:28

Российская рок-группа перепела «Волшебного кролика»