В Толочинском районе состоялась презентация уникальной установки горизонтального бурения

Первый отечественный супербур, аналогов которому нет в СНГ, предназначен для прокладывания коммуникаций методом прокола верхнего слоя земли.

Над созданием супербура трудились 25 лучших инженеров конструкторов Беларуси на протяжении трех лет. Первый промышленный образец сошел с конвейера пару месяцев назад. За это время он успешно прошел все испытания и сертификацию. А сегодня ноу-хау впервые представили широкой публике.

Принцип работы установки горизонтально направленного бурения весьма прост. Практически без вскрытия грунта на глубине до 20 метров бур создает технологический прокол. Затем происходит бурение грунта под землей на протяжении до 400 метров. В полученное отверстие агрегат втягивает трубу с уже заложенными в неё коммуникациями.

Первая отечественная установка создавалась по программе импортазамещения. Она в полтора раза дешевле зарубежного аналога. В своем классе бур не уступает, а по некоторым позициям даже превосходит иностранные агрегаты.

Подобный бур ранее выпускался лишь в трех странах мира- США, Германии и Швейцарии. Теперь установку будут собирать и в Беларуси. До конца года планируют произвести еще 6 буровых агрегатов. После насыщения белорусского рынка продукция пойдет на экспорт в страны СНГ и зарубеж.

