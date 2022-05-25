«В телефоне находятся фотографии с координатами местности». Как понять, что ребёнок замешан в наркобизнесе?

Новости Беларуси. В Минской области наблюдается рост преступлений, в которых замешаны подростки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о грабежах, хищениях с помощью компьютерной техники и незаконном обороте наркотиков.

В наркобизнес все чаще втягивают подростков-курьеров. Их работодатели находят в интернете, суля долгосрочную карьеру. Однако на деле через месяц-другой подросткам приходится отвечать на вопросы правоохранителей.

Евгений Дубаневич, заместитель начальника управления – начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений по линии наркоконтроля УВД Минского облисполкома:

Несовершеннолетние чаще всего выступают в качестве потребителей наркотиков. Однако попав в зависимость и нуждаясь постоянно в деньгах, они могут перейти в разряд сбытчиков. Уголовная ответственность несовершеннолетних за сбыт наркотиков у нас наступает с 14 лет. Родителям советуем, которые общаются со своими детьми в нормальном русле, они должны постоянно мониторить его гаджеты – это планшет, компьютер, телефон, потому что там могут стоять такие программы, как VIPole, Telegram. Часто в телефоне находятся фотографии с координатами местности. Это уже должно вызвать настороженность.