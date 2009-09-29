В Техасе обнародовали последние слова смертников

На сайте Управления уголовной юстиции выложен полный список казненных с 1982 года.

В перечне 441 человек, указаны их имена, даты смерти и обвинения. Большинство приговоренных перед смертью признает вину, просит прощения у своих жертв и прощается с близкими.

Кое-кто читает стихи или даже находит в себе силы пошутить. Убийца Пэт Найт, который 16 лет просидел в камере смертников в ожидании казни, даже объявил конкурс на лучшую предсмертную шутку. Преступник получил 30 тыс. вариантов, но в своем последнем слове заявил: «Я говорил, что собираюсь рассказать шутку. Но смерть меня освободила. Это самая главная шутка».

В Техасе казнят больше людей, чем в любом другом американском штате. Приговоры приводят в исполнение в тюрьме города Хантсвилль, делая приговоренным смертельный укол. В нынешнем году инъекцию яда сделали 18 заключенным, исполнения приговора ожидают свыше 300 смертников.

Первое в списке заявление сделал 40-летний Чарли Брукс: «В этот самый момент я абсолютно не боюсь того, что может случиться с этим телом. Я боюсь Аллаха, единственного Бога, который в этот момент может определить, жить мне или умереть». Последние на сегодня слова в списке принадлежат Кристоферу Колуману, казненному на прошлой неделе.

Многие приговоренные до последнего продолжают твердить о своей невиновности. Так, казненный в марте 2009 года Вилли Пондекстер заявил: «Они могут казнить меня, но не могут наказать меня, потому что нельзя казнить невинного человека». 35-летний Пондекстер был приговорен к смерти за убийство 85-летней женщины в ходе ограбления. «Я невиновен, невиновен, невиновен... Да благословит меня Бог. Я готов», - сказал он.

Многие казнимые в свои последние минуты говорят о Боге и каются в грехах. Некоторые читают молитвы, например «Отче наш», или провозглашают, что «нет Бога кроме Аллаха».

Порой смертники говорят лишь несколько слов. «Я это заслужил. Передайте всем, что я прощаюсь», - произнес Чарльз Уильям Басс, казненный в апреле 1986 года. Единственное, что сказал перед смертью Дэвид Мартинес в июле 2005 года: «Только небо и зеленая трава будут всегда, и сегодня хороший день, чтобы умереть», сообщает Newsru.com.