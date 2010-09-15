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В течение 10 дней все претенденты в кандидаты Президента Беларуси должны зарегистрировать свои инициативные группы

15 сентября 2010 06:58
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Центризбирком Беларуси соберётся сегодня на первое заседание, чтобы обсудить ход избирательной компании. 

Напомним, что вчера депутаты нижней палаты Парламента  определили дату проведения президентских выборов — 19 декабря. Это значит, что в течение 10 дней все претенденты в кандидаты должны зарегистрировать свои инициативные группы.

Сегодня ЦИК намерен утвердить методические разъяснения и порядок подачи документов на регистрацию. Будет также рассмотрен календарный план мероприятий.

Лидия Ермошина, председатель    Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Важный этап избирательной кампании, помимо подачи документов на регистрацию инициативных групп, это выдвижение представителей в состав территориальных избирательных комиссий. В каждом городе, в каждой области и районе, будут созданы территориальные комиссии. В отличие от местных выборов, они не создаются на селе.

# общество

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