В течение 10 дней все претенденты в кандидаты Президента Беларуси должны зарегистрировать свои инициативные группы

Центризбирком Беларуси соберётся сегодня на первое заседание, чтобы обсудить ход избирательной компании.

Напомним, что вчера депутаты нижней палаты Парламента определили дату проведения президентских выборов — 19 декабря. Это значит, что в течение 10 дней все претенденты в кандидаты должны зарегистрировать свои инициативные группы.

Сегодня ЦИК намерен утвердить методические разъяснения и порядок подачи документов на регистрацию. Будет также рассмотрен календарный план мероприятий.



Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Важный этап избирательной кампании, помимо подачи документов на регистрацию инициативных групп, это выдвижение представителей в состав территориальных избирательных комиссий. В каждом городе, в каждой области и районе, будут созданы территориальные комиссии. В отличие от местных выборов, они не создаются на селе.