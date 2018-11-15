В ТЦ Беларуси проверят все гипсокартонные конструкции большой площади

Новости Беларуси. В торговых центрах Беларуси проверят все гипсокартонные конструкции большой площади, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям после обрушения подвесного потолка в ТРЦ «Арена-Сити». Напомним, ЧП произошло 12 ноября, пострадал один человек.

По решению Комиссии в течение месяца специалисты осмотрят и дополнительно обследуют состояния подвесных систем и потолков во всех торгово-развлекательных центрах и на других объектах с большим скоплением посетителей. Результаты мониторинга обобщит Министерство по чрезвычайным ситуациям.