В Таможенном союзе распределили квоты: доля Беларуси в сумме ввозных таможенных пошлин составит 4,7 %

Решение о выделение частей каждого государства основано на анализе ВВП и внешней торговли Беларуси, России и Казахстана.

Наша делегация считает, что эти цифры могут впоследствии измениться. Потребуется некоторое время, чтобы оценить справедливость механизма распределения ввозных таможенных пошлин между странами-участницами Таможенного союза. Некоторые документы до сих пор вызывают спор и дискуссии у представителей трех стран.

Виталий Бусько, депутат постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Два документа до сих пор представляют интерес, поэтому вызвали дискуссии. Во-первых, «О формировании правовой базы Таможенного союза и ЕврАзЭС». Во-вторых, «Типовой проект Таможенного акта о таможенном регулировании». Почему эти документы вызвали такую дискуссию? Вы знаете, что с 1 июля вступает в силу кодекс Таможенного союза, а это потребует корректировки национальных законодательств.