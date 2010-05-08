В Тамбове открыт золотой бюст Сталина. На акцию пришли около двухсот человек

В Тамбове в субботу около 200 активистов КПРФ, ветеранов войны и вооруженных сил пришли на открытие бюста Иосифа Сталина.

Право открыть гипсовый бюст высотой два метра, выкрашенный золотой краской и расположенный на полутораметровом постаменте, было предоставлено лидеру тамбовских коммунистов депутату Госдумы Тамаре Плетневой и депутату областной думы Александру Жалнину.

«Я никогда так не волновалась, как сейчас, снимая простыню с бюста, — сказала Плетнева на торжественном митинге. — У меня даже мурашки по телу. И когда у меня спрашивают, почему мы стали инициатором установки памятника, я удивляюсь, почему инициатором не стала власть. Миллионы людей понимают, что после такой страшной войны, разрухи, когда Сталину досталась Россия вся в крови, он поднял ее».

В то же время директор тамбовского областного краеведческого музея Андрей Чиликин рассказал «Интерфаксу», что в начале мая отправил письмо Плетневой с предложением разместить бюст И.Сталина, подаренный тамбовскому обкому КПРФ осетинскими коммунистами, в военно-исторической галерее нового выставочного комплекса музея, также открывшегося 8 мая.

«Однако никакого ответа на наше предложение мы не получили», — сказал Чиликин.

Тамбовские коммунисты обращались к муниципальным властям региона с предложением установить бюст Сталина к 65-летию Победы, однако их инициатива властями не была поддержана. Депутаты горсовета Рассказово рекомендовали главе администрации города рассмотреть этот вопрос, однако власти никакого решения на этот счет не приняли.

В итоге бюст установили на территории магазина автозапчастей ОАО «Тамбовагрокомплект». Это место предоставил депутат областной думы председатель совета директоров ОАО «Тамбовагропромкомплект» Жалнин, сообщает NEWSru.com.