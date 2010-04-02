В Тайване начали продавать бумажные автомобили для покойников

В Тайване не так давно открылись и уже успели завоевать популярность магазины, которые предлагают сделанные из бумаги автомобили, технику и предметы интерьера, предназначенные для покойников.

На острове многие века существовала традиция сжигать на похоронах человека бумажные деньги. Считается, что таким образом они помогут ему в загробной жизни. Однако в последнее время тайваньцы решили, что покойникам будет тяжело в ином мире без тех вещей, к которым они привыкли на земле, или о которых всегда мечтали.

На острове открылись магазины, которые торгуют автомобилями, техниками, домами и даже оружием, сделанными из бумаги. Клиенты магазина приобретают бумажные подделки, чтобы сжечь их на похоронах своих родственников, пишет Associated Press.