В связи с забастовкой работников польской железнодорожной компании БЖД организует автобусные перевозки

Сотням белорусских пассажиров пришлось изменить свои планы. В запланированные рейсы в Польшу не отправилось около десятка поездов.

Инцидент произошел из-за забастовки работников польской железнодорожной компании. Накануне они не вышли на работу, заявив, что не намерены возвращаться к своим обязанностям в течение суток. Таким образом, в Польше на рельсы не вышло более 2,5 тысяч составов.

Белорусские железнодорожники о возможных сбоях были проинформированы заранее, а потому успели предусмотреть альтернативные способы доставки пассажиров.

Сергей Маскевич, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Чтобы не прерывать сообщение и не потерять пассажиров, мы будем организовывать автобусные перевозки.

Мы в оперативном порядке закрыли продажу на все поезда, которые идут на Польшу. Это пять пар поездов.

Что же касается приграничья, поезда из Бреста в европейском направлении отправляются строго по расписанию. Однако в Гродно в рейс все же не вышли две электрички польского направления. Об изменениях в расписании пассажиров предупредили еще накануне, а на отмененные поезда заранее прекратили продажу билетов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Кондратова, исполняющий обязанности начальника железнодорожного вокзала станции «Гродно»:

Обстановка, в принципе, спокойная. Хотя для нас это было немного неожиданно. Мы, все-таки, надеялись, что международные поезда будут ходить. Но все получилось немного не так.

У нас объявления производятся по вокзалу по громкоговорящей связи. Вывешены объявления о том, что в связи с забастовкой в Польше поезда сообщением Гродно – Кузница, Гродно – Белосток отменены.

Сообщение пришло в управление дороги только вчера поздно вечером. И об этом узнали сегодня. Хотя вчера мы созванивались с коллегами в Белостоке. Нам обещали сообщить заранее. Но так вот получилось.