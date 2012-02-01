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В связи с усилением морозов в некоторых белорусских школах начались внеплановые каникулы

01 февраля 2012 13:46
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Такую рекомендацию накануне дал Минздрав. Причем в регионах решение об отмене занятий принимают самостоятельно.

Так, с 2 февраля дня уроки отменяются в трех районах Гомельской области. Еще пять решают вопрос. 1 февраля каникулы начались в шести районах Минского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Соротник, заместитель начальника управления образования Миноблисполкома:
В Вилейском районе в двух учреждениях образования, в Пуховичском районе тоже в двух учреждениях, в Борисовском районе – 1-4 классы. В Минском районе с завтрашнего дня будут отменены занятия в 1-11 классах, и в Мачулищанской школе, в Заславльской – это 1-4 классы. Занятия отменены согласно санитарным нормам и правилам и в соответствии с решением местных исполнительных комитетов.

# общество # Образование

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