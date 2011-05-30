В связи с событиями в Германии белорусские медики будут обследовать пациентов с кишечными инфекциями особенно тщательно

Напомним, власти Германии сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке в стране опасного заболевания.

Кишечная инфекция уже унесла жизни 10 человек, сотни госпитализированы. Случаи зафиксированы также в Нидерландах и Дании. Кишечная палочка передается человеку чаще всего через пищевые продукты. Профилактика заключается в стандартных санитарно-гигиенических мерах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предположительно, источник инфекции был в огурцах, которые вырастили в испанских теплицах. Сейчас они закрыты. В ЕС ожидают окончательных результатов анализов и пока не могут делать выводов.

Острая кишечная инфекция распространяется по Европе: заболевание уже выявлено в Швеции и Дании