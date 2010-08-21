В связи с ремонтом на выходных в Минске перекрываются несколько улиц

С 21 августа частично нельзя будет проехать по улице Куйбышева.

В связи с этим закрывается троллейбусный маршрут №22. Его компенсирует временный автобус 22-Т. Остальные троллейбусы и автобусы объедут ремонтируемый участок по улицам Богдановича, Орловской, Сурганова, Хоружей и проспекту Машерова.

Капитальный ремонт продолжается и на Ангарской. В выходные перекроют участок от Байкальской до улицы Артема. Вместо троллейбуса № 60, на улицы выйдет временный автобусный маршрут 60-Т. Троллейбусы №3 и №34 сократят маршрут и развернутся на кольце у станции метро «Могилевская».