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В связи с ремонтом на выходных в Минске перекрываются несколько улиц

21 августа 2010 12:36
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С 21 августа частично нельзя будет проехать по улице Куйбышева.

В связи с этим закрывается троллейбусный маршрут №22. Его компенсирует временный автобус 22-Т. Остальные троллейбусы и автобусы объедут ремонтируемый участок по улицам Богдановича, Орловской, Сурганова, Хоружей и проспекту Машерова.

Капитальный ремонт продолжается и на Ангарской. В выходные перекроют участок от Байкальской до улицы Артема. Вместо троллейбуса № 60, на улицы выйдет временный автобусный маршрут 60-Т. Троллейбусы №3 и №34 сократят маршрут и развернутся на кольце у станции метро «Могилевская».

# общество

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