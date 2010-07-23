В связи с проведением международного байк-фестиваля 24 июля в Минске будет ограничено движение

Международный байк-фестиваль соберет в Беларуси королей дорог из десятка стран мира.

Ряды байкеров из постсоветских государств пополнят и чопперы из Европы и США. Основное мотор-шоу пройдет в Логойске, где каскадеры удивят публику трюками на мотоциклах, а красочный фейерверк сменится концертом тяжелой музыки.

Однако, увидеть колонну смогут и минчане: полторы тысячи железных коней пронесутся в субботу по центральным проспектам белорусской столицы. В связи с этим завтра около часа дня будет ограничено движение по маршруту МКАД - проспект Независимости - проспект Победителей - Минская кольцевая.