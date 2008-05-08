В связи с празднованием Дня Победы будут перекрыты некоторые улицы Минска

Сегодня с десяти вечера и до полуночи планируется закрыть для движения транспорта участок проспекта Независимости от улицы Энгельса до Козлова.

А 9 мая с 11 часов - часть проспекта от Городского Вала до Козлова. В это же время частично будет ограничено движение по улицам Киселева, Захарова, Коммунистической, Ленина и Янки Купалы.



В связи с проведением праздничного салюта у обелиска "Минск - город-герой" с половины десятого вечера почти на час будет частично закрыто движение транспорта по проспекту Победителей - от улицы Мельникайте до Игнатенко и по проспекту Машерова - от улицы Даумана до Тимирязева. Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить из своего маршрута данные участки, а так же парковать свои автомобили вдали от проведения массовых мероприятий.