В связи с праздниками и выходными <подкорректирован> график выплаты пенсий

Пенсионеры, которым выплаты положены 1, 2 или 9 мая, получат пенсию на 1 - 3 дня раньше. <Смещение> графика выплаты пенсий произойдет по всей республике. В первую очередь это коснется пенсионеров, проживающих в Минске и Витебской области. В этих регионах выплата пенсий в соответствии с графиком начинается раньше. Как сообщили на <Минской почте>, в столице выплата пенсий за 1 мая начнется уже с 28 апреля, за 2 мая - с 29 апреля, а за 9 мая - с 6 мая.