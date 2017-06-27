В связи с окончанием учебного года «студенческий» автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы

Новости Беларуси. Транспортные изменения. Автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Транспортные изменения. Автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Его ещё называли студенческим, так как именно учащиеся ВУЗов были его постоянными пассажирами.
Путь его лежал от железнодорожного вокзала до филиала БГУ за кольцевой в районе Брилевичей.
Закрыли его в связи с окончанием учебного года – после экзаменов студенты разъехались по домам.
Однако в начале сентября обещают восстановить.