В связи с окончанием учебного года «студенческий» автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы

Новости Беларуси. Транспортные изменения. Автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его ещё называли студенческим, так как именно учащиеся ВУЗов были его постоянными пассажирами.

Путь его лежал от железнодорожного вокзала до филиала БГУ за кольцевой в районе Брилевичей.

Закрыли его в связи с окончанием учебного года – после экзаменов студенты разъехались по домам.

Однако в начале сентября обещают восстановить.

