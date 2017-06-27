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В связи с окончанием учебного года «студенческий» автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы

27 июня 2017 19:07
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Новости Беларуси. Транспортные изменения. Автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с окончанием учебного года «студенческий» автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы-1

Его ещё называли студенческим, так как именно учащиеся ВУЗов были его постоянными пассажирами.

В связи с окончанием учебного года «студенческий» автобусный маршрут № 47С уходит на каникулы-4

Путь его лежал от железнодорожного вокзала до филиала БГУ за кольцевой в районе Брилевичей.

Закрыли его в связи с окончанием учебного года – после экзаменов студенты разъехались по домам.

Однако в начале сентября обещают восстановить.
 

# общество # Работа транспорта в Минске # Фотофакт

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