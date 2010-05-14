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В связи с нестабильной обстановкой в Кыргызстане посол Беларуси в этой стране отозван в Минск

14 мая 2010 06:05
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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Вместе с ним эвакуированы и остальные сотрудники посольства.

Этот шаг характеризуется как вынужденный и объясняется невозможностью, на данный момент, обеспечить безопасность жизни наших граждан в Бишкеке.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларуси:
– Посол Республике Беларусь в Кыргызстане Виктор Денисенко отозван в Минск для консультаций. Сотрудники белорусского посольства откомандированы в распоряжение центрального аппарата Министерства иностранных дел. Это вынужденная мера. Это временная мера. Мы пошли на этот шаг по соображениям безопасности, из-за угрозы жизни и здоровья наших сотрудников. Угроза исходит от экстремистских элементов, которые в Бишкеке никто не контролирует. Как только ситуация нормализуется, белорусские дипломаты вернутся к исполнению своих обязанностей в стране пребывания.

# общество

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