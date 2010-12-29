В связи с нарушениями авиасообщения между Минской и Москвой на новогодние и рождественские праздники на данный маршрут назначено более 100 поездов

Непогода внесла коррективы в работу международных воздушных гаваней. Нарушено авиасообщение между Москвой и Минском. Но железная дорога помогла справиться с традиционно плотным пассажиропотоком между двумя столицами.

Самолет из Домодедово должен был приземлиться в национальном аэропорту Минск в полдень. Однако этот рейс прибыл лишь в пять часов вечера – и уже из Шереметьево. Дмитрий Якубовский планировал еще 27 декабря вернуться в Минск из Казани, где он был в командировке. Однако дорога домой удлинилась почти на сутки.

Дмитрий Якубовский, пассажир:

Там людей очень много. Все ругаются, кричат, толпятся. Но, слава Богу, в «Белавиа» все хорошо.



А вот Елена Липская через Минск летит транзитом в Прагу. Белорусский авиаперевозчик сделал так, чтобы у подобных пассажиров проблем с пересадкой не было даже несмотря на задержки рейсов в Москве.

Елена Липская, пассажир:

Компания работала хорошо. У нас претензий нет.

В принципе, задержка была небольшая, но мы готовились к худшему, если честно.

Каждый день из Минска в Москву летает шесть рейсов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Из-за сбоев в Домодедово наша национальная авиакомпания старается перевести все вылеты в Шереметьево.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Значительное количество пассажиров, которые прилетели вчера из Москвы, и у которых в планах было лететь дальше рейсами нашей авиакомпании в европейские аэропорты, не смогли улететь, потому что прибыли поздно ночью. Мы их разместили в гостиницы, обеспечили питанием.

Мы начинаем постепенно нашими рейсами или рейсами иностранных компаний отвозить к месту назначения. Такие, как Прага, Милан, Тбилиси.

Самый надежный способ попасть из Москвы в Минск сейчас – это железная дорога. Поезда из России ходят строго по расписанию, без опозданий. Кроме того, именно сейчас в предпраздничные дни организовано большое количество дополнительных составов. Так что проблем с билетами точно нет.

Многие из тех, кто не смог вылететь из Москвы, поехали на поездах. Посадочных мест хватит всем, так как к новогоднему ажиотажу белорусская железная дорога внесла в расписание сотню вспомогательных рейсов.

Владимир Григорович, начальник железнодорожного вокзала станции «Минск-Пассажирский»:

В этом году как никогда по «Минск-Пассажирскому» на новогодние и рождественские праздники назначено более 100 поездов. Такого количества поездов никогда не назначалось.

Я вспоминаю пословицу: «Хочешь ехать быстро – лети на самолете. Но хочешь приехать вовремя – едь на поезде».

К концу дня 28 декабря проблемы с полетами в Москву почти урегулировались. В 16.35 без задержек в Домодедово полетел первый самолет из Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако впереди еще череда праздников, которые традиционно перегружают транспортное сообщение.

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