В связи с гололедицей на 13 января по всей территории Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Самое что ни на есть хмурое утро приготовила 12 января белорусам небесная канцелярия. Дождь, мокрый снег и туман на дорогах – именно таким встретили этот день во всех регионах страны. Столбики термометров уверенно решили сменить минус на плюс. В отличие от людей, многих из которых «мокрая» погода застала врасплох.

Синоптики же разводить руками пока не спешат. По их словам, зимний дождь – совсем не аномалия. А виной всему – средиземноморские курорты, теплый воздух который днем изрядно подмочил свою репутацию.

Нынешние температуры местами сразу на восемь градусов превышают климатическую норму и, скорее, напоминают конец ноября.

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеоцентра:

На нашу территорию выносится теплый воздух со Средиземного моря. Поэтому складываются условия для образования мокрого снега, дождя и таких гололедных явлений.

Пока одни мокнут под дождем, другие горят на работе. Оттепель добавила работы коммунальщикам. И люди, и техника работают круглосуточно. Чтобы старый новый год для белорусов не оказался изрядно подтопленным, все столичные ливневки заблаговременно очищают от снега.

Наталья Касевич, мастер по содержанию ливневой канализации УП «Ремавтодор Партизанского района Минска»:

Трудности есть, потому что там такая снеговая шуга образуется. И вот ее нужно доставать из дождеприемников. Но стараемся и все очищаем.

В преддверии крещенских морозов на столичных улицах мартовская оттепель. Сколько еще сюрпризов в рукаве у небесной канцелярии не могут угадать даже синоптики.

Кстати, в ближайшие дни белорусам возможно придется сменить зонты на фигурные коньки. Уже этой ночью столбики термометров, вполне вероятно, опустяться ниже 0.

В ближайшие дни небесная канцелярия продолжит удивлять белорусов. Вслед за дождем придут минусовые температуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, врачи скорой помощи к капризам погоды готовы на все 100.

Александр Красильников, заведующий травмопунктом городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Лучше лишний раз посмотреть под ноги, на дорогу, на светофор. Беречь себя, а при случившейся ситуации – милости просим к нам.

Чего ждать в четверг после дождика пока не ясно. В связи с гололедицей на 13 января по всей территории Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Так что, по крайней мере, на ближайшие дни климатический вопрос остается открытым.