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В связи с Чемпионатом мира среди юниоров по фристайлу из Минска до Раубичей 24 и 25 февраля организуют экспресс-маршрут

22 февраля 2018 14:31
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Новости Беларуси. Экспресс-маршрут организуют из Минска до Раубичей 24 и 25 февраля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В связи с Чемпионатом мира среди юниоров по фристайлу из Минска до Раубичей 24 и 25 февраля организуют экспресс-маршрут-1

Повод – Чемпионат мира среди юниоров по фристайлу и республиканские соревнования «Снежный снайпер». На место турнира доставит 24 автобус, который будет отправляться со станции метро «Борисовский тракт» с 9 часов утра с интервалом 30 минут. Назад с Раубичей 24 февраля он стартует с 18.00 до 20.00, а 25  с 12.30 до 16.30.

 

 

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт

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