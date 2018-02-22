В связи с Чемпионатом мира среди юниоров по фристайлу из Минска до Раубичей 24 и 25 февраля организуют экспресс-маршрут

Повод – Чемпионат мира среди юниоров по фристайлу и республиканские соревнования «Снежный снайпер». На место турнира доставит 24 автобус, который будет отправляться со станции метро «Борисовский тракт» с 9 часов утра с интервалом 30 минут. Назад с Раубичей 24 февраля он стартует с 18.00 до 20.00, а 25 – с 12.30 до 16.30.