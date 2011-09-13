В Свислочи минчанин поймал карпа весом в 10-15 кг

Газета «Минский курьер» написала о курьезном случае, свидетелем которого стал корреспондент газеты, находившийся у реки рядом с выходом из парка 40-летия Октября.

Однако в последний момент карп выскользнул из рук рыбака, ударив его хвостом по челюсти.

Как рассказал заместитель начальника оперативного управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь Виталий Гриневич, удивляться наличию в Свислочи подводных гигантов не приходится. Это стало следствием зарыбления акватории реки в 2003 году. Тогда сразу после очистки русла в центральной части города сюда запустили тысячу особей щуки, полторы тысячи карпа и 25 тысяч молодых карасей. Какую-то часть поголовья выбили браконьеры, орудовавшие сетями даже у Дворца спорта; что-то поймали обычные рыбаки; остальные новоселы выжили и, как видим, доросли до великолепных размеров.

К слову, в мае нынешнего года зарыбили Комсомольское озеро. Водоем пополнили 1,2 тонны карпа и 800 килограммов щуки.