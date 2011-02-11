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В свет вышла книга о Джулиане Ассанже, написанная одним из его бывших сотрудников

11 февраля 2011 12:28
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В Лондоне снова пробуют вынести вердикт по делу об экстрадиции Джулиана Ассанджа.

Два предыдущих заседания суда результатов не принесли. Выдачи основателя интернет-ресурса «Викиликс» добивается Стокгольм, где он проходит по делу о сексуальных преступлениях. В свою очередь, основатель «Викиликса» отвергает все обвинения и заявляет, что данный процесс носит политический характер.

В то же самое время сегодня в свет вышла книга о Джулиане Ассанже. Автор творения — немецкий программист Даниэль Домшайт-Берг, который когда-то являлся сотрудником «самого опасного в мире сайта», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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