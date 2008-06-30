В Сухопутных войсках завершились соревнования разведывательных групп

В течение недели 65 наиболее подготовленных разведчиков оспаривали титул сильнейшего. Завоевать пальму первенства оказалось не легко. В этом году состязания проходили по более сложной схеме. Нормативы, место проведения соревнований и экипировка – все это подбиралось с учетом мирового опыта.



Лучшие результаты показала рота специального назначения северо-западного оперативного командования. Второе и третье места – у военнослужащих из 120-й и 6-й механизированных бригад. Итоги соревнования станут основой для дальнейшего совершенствования армейской разведки.