В суде Минского района и Заславля начались судебные слушания по делу пилота воздушного шара, упавшего под Минском

Пилот, который потерпел катастрофу 16-го мая текущего года у деревни Сёмково в Минском районе, полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном. Пилот обвиняется в нарушении правил безопасности движения транспорта. Напомним, воздушный шар потерпел катастрофу, когда зацепился за одно из зданий. В результате из корзины выпали двое из четверых людей. Шар продолжил движение, пока в нем не взорвались баллоны с газом. На воздушном шаре летела семья из трех человек – муж, жена и их восьмилетняя дочь, а также пилот. Супруги погибли. Девочка и пилот с травмами были доставлены в больницу скорой медицинской помощи.