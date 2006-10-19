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В стране Восходящего солнца - фестиваль ракет

19 октября 2006 14:20
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Таким действом жители Токио чествуют окончание сельскохозяйственного сезона. В последние десятилетия праздник стал общенациональным. Полюбоваться на красочную феерию приезжают тысячи туристов. Холмы в предместьях Токио сотрясались от взрывов, а в небе над столицой  - дымовая завеса. Это не  запуск спутника и не военные учения. В стране восходящего солнца - ежегодный осенний  фестиваль ракет. Он посвящен окочанию  сезона полевых работ и чествованию японского бога плодородия Дайкоку.        
Все ракеты самодельные из бамбука и пластиковых цилиндров. Причем, технология их изготовления держится местными жителями в строгом секрете. В космос они, конечно, не полетят, а вот скорость развивают достаточно большую.
"Ежегодный фестиваль ракет имеет древние корни, говорит организатор фестиваля Кимайо Конэй. По историческим записям его начали проводить уже в конце XIV века. Около двух столетий праздник был официально  запрещен, т.к.  не допускалось использования пороха в мирных целях. Однако традиции проведения праздника и изготолвления ракет передавались из поколения в поколение".  
В  последние десятилетия  мероприятие приняло общенациональный масштаб.  Фестиваль ежегодно собирает толпы зрителей. Полюбоваться на красочное действо съезжаются и туристы из разных стран.
# общество

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