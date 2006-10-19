В стране Восходящего солнца - фестиваль ракет

Таким действом жители Токио чествуют окончание сельскохозяйственного сезона. В последние десятилетия праздник стал общенациональным. Полюбоваться на красочную феерию приезжают тысячи туристов. Холмы в предместьях Токио сотрясались от взрывов, а в небе над столицой - дымовая завеса. Это не запуск спутника и не военные учения. В стране восходящего солнца - ежегодный осенний фестиваль ракет. Он посвящен окочанию сезона полевых работ и чествованию японского бога плодородия Дайкоку.

Все ракеты самодельные из бамбука и пластиковых цилиндров. Причем, технология их изготовления держится местными жителями в строгом секрете. В космос они, конечно, не полетят, а вот скорость развивают достаточно большую.

"Ежегодный фестиваль ракет имеет древние корни, говорит организатор фестиваля Кимайо Конэй. По историческим записям его начали проводить уже в конце XIV века. Около двух столетий праздник был официально запрещен, т.к. не допускалось использования пороха в мирных целях. Однако традиции проведения праздника и изготолвления ракет передавались из поколения в поколение".

В последние десятилетия мероприятие приняло общенациональный масштаб. Фестиваль ежегодно собирает толпы зрителей. Полюбоваться на красочное действо съезжаются и туристы из разных стран.