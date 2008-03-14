В стране проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Конституции Беларуси

Отличники, победители олимпиад и начинающие спортсмены получили сегодня паспорта в Совете Республики Национального собрания и Конституционном суде.

Вместе с главным документом молодым людям вручили книгу "Я - гражданин Республики Беларусь!". Это мероприятие открыло республиканскую акцию "Мы - граждане Беларуси!", приуроченную ко Дню Конституции. Как отметили в БРСМ, с 2004-го акция стала уже традиционной. Паспорта десяткам тысяч молодых белорусов вручают руководители исполнительной и законодательной власти, почетные граждане районов и городов.



Юные граждане страны получали паспорта и в учебных заведениях. Так, в 161 минской школе главный документ вручили сегодня 20 старшеклассникам, достигшим 16-тилетия. Среди гостей торжественного мероприятия были не только представители городских властей, но и ученики, вписавшие свое имя в историю учебного заведения. Алексей Жигалкович, победитель детского конкурса "Евровидение-2007", своим выступлением поздравил молодых людей с важным событием в жизни.



Торжественное собрание и концерт в малом зале Дворца Республики собрал представителей разных поколений и сфер деятельности.