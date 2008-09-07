В стране отмечают День белорусской письменности

В нынешнем году этот праздник юбилейный – 15-й.Успев стать традиционным, он прошел по знаменитым центрам белорусского просвещения, среди которых Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж и Шклов. На этот раз столицей празднования выбран Борисов – древнейший город Беларуси. Здесь родились многие известные ученые, музыканты, художники и литераторы. Двадцатилетний тяжелоатлет Андрей Арямнов, первый наш золотой медалист летних Олимпийских игр в Пекине и автор трех мировых рекордов, также из Борисова.



С Днем белорусской письменности участников и гостей торжеств поздравил Президент Александр Лукашенко. "Гэта святочная дата трывала ўвайшла ў наша жыццё, атрымала дзяржаўны статус і прызнанне народа, таму што плённа спрыяе духоўнаму, культурнаму, сацыяльнаму развіццю Беларусі. Нагадваючы пра годнае мінулае, дазваляе з надзеяй глядцзець у будучыню", – отметил в послании Глава государства.