Прямой эфир

В стране отмечают День белорусской письменности

07 сентября 2008 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В нынешнем году этот праздник юбилейный – 15-й.Успев стать традиционным, он прошел по знаменитым центрам белорусского просвещения, среди которых Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж и Шклов. На этот раз столицей празднования выбран Борисов – древнейший город Беларуси. Здесь родились многие известные ученые, музыканты, художники и литераторы. Двадцатилетний тяжелоатлет Андрей Арямнов, первый наш золотой медалист летних Олимпийских игр в Пекине и автор трех мировых рекордов, также из Борисова.

С Днем белорусской письменности участников и гостей торжеств поздравил Президент Александр Лукашенко. "Гэта святочная дата трывала ўвайшла ў наша жыццё, атрымала дзяржаўны статус і прызнанне народа, таму што плённа спрыяе духоўнаму, культурнаму, сацыяльнаму развіццю Беларусі. Нагадваючы пра годнае мінулае, дазваляе з надзеяй глядцзець у будучыню", – отметил в послании Глава государства.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2008 13:53

Более тысячи гостей из разных стран приехали в столицу фестиваля национальной культуры

07 сентября 2008 13:52

Гостями фестивального Борисова стали и более 100 российских журналистов

07 сентября 2008 13:51

Москва отмечает 861-й день рождения