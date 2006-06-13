В стране обсуждается вопрос о введении родовых сертификатов

Об этом сообщил Александр Цыбин, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения. <Это очень интересная идея. И довольно перспективная. Суть этой системы состоит в том, чтобы персонал родовспомогательных учреждений был непосредственно заинтересован в высоком качестве оказания медицинских услуг беременным и роженицам. В первую очередь, это найдет отражение в благожелательном отношении персонала к будущим и уже состоявшимся мамам>, - сказал он. Также, по словам Александра Цыбина, реализация этой идеи будет работать на решение демографической проблемы в плане повышения рождаемости в республике.