В странах-соседках Беларуси заметно растёт заболеваемость гриппом

Новости Беларуси. Заболеваемость гриппом и ОРВИ заметно растет в сопредельных с Беларусью странах. Об увеличении количества заболевших сообщили в России, Литве, Латвии, а также Украине. Медики фиксируют рост заболеваемости и в странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая половина зимы – традиционное время эпидемий гриппа и ОРВИ. Как заявляли в Минздраве Беларуси, в нашей стране регистрируются единичные случаи гриппа, чему способствовала широкая вакцинация. По последним данным, в отличие от соседних стран, в Беларуси заболеваемость гриппом находится на более низком уровне, чем год назад.