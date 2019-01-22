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В странах-соседках Беларуси заметно растёт заболеваемость гриппом

22 января 2019 06:35
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Новости Беларуси. Заболеваемость гриппом и ОРВИ заметно растет в сопредельных с Беларусью странах. Об увеличении количества заболевших сообщили в России, Литве, Латвии, а также Украине. Медики фиксируют рост заболеваемости и в странах Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В странах-соседках Беларуси заметно растёт заболеваемость гриппом -1

Вторая половина зимы – традиционное время эпидемий гриппа и ОРВИ. Как заявляли в Минздраве Беларуси, в нашей стране регистрируются единичные случаи гриппа, чему способствовала широкая вакцинация. По последним данным, в отличие от соседних стран, в Беларуси заболеваемость гриппом находится на более низком уровне, чем год назад.

С какого возраста можно прививать детей от гриппа?

В странах-соседках Беларуси заметно растёт заболеваемость гриппом -4

# Вирусные заболевания # общество # Фотофакт

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