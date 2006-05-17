В столичные поликлиники поступят новые флюорографические установки

В нынешнем году в поликлиники Минска поступит не менее четырех современных низкодозовых флюорографических установок.Новые аппараты отличаются незначительной долей облучения, позволяют получать точную информацию, которую удобно хранить и передавать на любые расстояния. В поликлиниках столицы уже имеется успешный опыт эксплуатации таких установок. Сегодня 20 из 46 флюорографических аппаратов в городе относятся к низкодозовым. Это позволяет проводить диагностику патологий органов дыхания более качественно и в кратчайшие сроки.