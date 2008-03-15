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В столичном парке Горького встретили весну по-старобелорусски

15 марта 2008 14:50
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Более 20 фольклорных коллективов Минска и Области пели песни-веснянки, играли в традиционные национальные игры и водили хороводы вокруг чучела древнего языческого божества Морены. В конце праздника его сжигают как символ ушедшей зимы. Гостям предлагали показать весне свое гостеприимство - повязать на дерево разноцветные ленточки или бумажных птиц. Наши предки верили, что таким образом они общаются с весной напрямую, душа природы просыпается и тепло приходит быстрей.
# общество

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