В столичном парке Горького встретили весну по-старобелорусски

Более 20 фольклорных коллективов Минска и Области пели песни-веснянки, играли в традиционные национальные игры и водили хороводы вокруг чучела древнего языческого божества Морены. В конце праздника его сжигают как символ ушедшей зимы. Гостям предлагали показать весне свое гостеприимство - повязать на дерево разноцветные ленточки или бумажных птиц. Наши предки верили, что таким образом они общаются с весной напрямую, душа природы просыпается и тепло приходит быстрей.