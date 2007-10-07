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В столичном микрорайоне Сухарево открылась воскресная школа

07 октября 2007 15:10
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Изучение священного писания, театральные постановки на библейскую тематику и просто уроки христианской жизни. Учат здесь всех желающих.

На заутреню в церковь в честь архангела Михаила народу собралось немало. Хотя она  и размещается в списанном железнодорожном вагончике. Уже 6 лет. Православный храм построят в микрорайоне Сухарево не скоро.  Пока есть только сваи под фундамент. Но верующие не падают духом. И все равно приходят сюда молиться.

Котлован и 325 сваи под фундамент. Пока это все, на что приходу удалось собрать средства за 6 лет. К зиме опоры нужно забетонировать, чтобы начатое не прошло даром.  А весной работы  по возведению храма в честь архангела Михаила будут продолжены. Есть надежда на помощь прихожан.

Пока это единственный православный приход в Сухарево. Приходят сюда целыми семьями; детей с малых лет приучают  к  молитве и послушанию. Изучение священного писания, театральные постановки на библейскую тематику и просто уроки христианской жизни. Этому учат в воскресной школе при храме. Сегодня здесь начался новый учебный год.  

# общество

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