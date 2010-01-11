В столичном микрорайоне Домбровка открылась первая школа

За парты пока сели более полутысячи учеников с 1 по 8 класс. С сентября школьный состав пополнят и старшеклассники.

Учебное заведение оснащено по последнему слову техники. Архитекторы проекта продумали все до последней мелочи: от высоты парты до места отдыха на перемене.

Впечатлила новоселов и столовая: ее буфет напоминает скорее современное мини-кафе. Со всей скрупулезностью подошли здесь и к вопросу правильного питания детей. В пищеблоке установлены дополнительные фильтры для очистки воды и печи, которые позволяют организовать для учащихся полностью щадящий режим питания.

Здесь также создана безбарьерная среда.

Столичному бюджету новый объект обошелся в более чем 25 миллиардов рублей.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– В подтверждение социальной политики, которая проводится в нашей стране, мы открыли эту школу. В городе Минске выстроены четкие социальные планы развития города на 2010 год.