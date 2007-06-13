В столичной подземке количество остановок сократится

С июля по ноябрь текущего года станция метро Октябрьская будет закрыта. Это вынужденная мера связана с реконструкцией эскалаторов на подземном пересадочном узле.

Они будут полностью заменены на новые, а вместо трех передвижных лестниц появится четыре.

Необходимость в реконструкции эскалаторов назрела ещё в 2000 году. Стало понятно, что в час пик такое количество людей на трех лентах - это уже просто небезопасно. Чтобы обеспечить более комфортное перемещение, а главное избежать столпотворения во время пересадки с одной линии на другую, необходимо увеличить количество эскалаторов. Для этого будет сужено пространство между существующими передвижными лестницами. Другой вопрос, как спустить в метро и где хранить огромные конструкции новых эскалаторов.

Поиск потенциальных поставщиков занял немало времени. К производителям эскалаторов - определённые требования. Чтобы вместились в нужные габариты и чтобы конструкция не сильно отличалась от существующей. Пока больше всего под такое описание подходит продукция украинского производителя. Но тендер ещё впереди.

Начало реконструкции намечено приблизительно на середину июля. Завершить работы метростроевцы планируют к ноябрю текущего года. Всё это время "Октябрьская" и "Купаловская" будут закрыты. Пассажирам придётся пользоваться соседними станциями. Это позволит завершить реконструкцию эскалаторов в кратчайшие сроки. Метростроевцы будут работать круглосуточно и без выходных. И заранее предупреждают о временных неудобствах.

Это будет первая реконструкция эскалаторов более чем за 20 лет. Впрочем, говорят, метростроевцы, эти ленты могли бы ещё послужить, но меры по безопасности передвижения откладывать нельзя.