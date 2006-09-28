В столице завершился съезд Белорусского профсоюза работников образования и науки

Собраться вместе накануне Дня учителя решили 135 делегатов со всей республики: активисты, руководители первичных организаций профсоюзов работников образования и ректоры вузов.Пятый внеочередной съезд Белорусского профсоюза работников образования и науки завершился в столице 28 сентября. Участники форума обсудили итоги проделанной работы за последние полтора года. Они считают важным, что 27 процентов в этом профсоюзе - студенты и учащиеся. Он самый молодой в Федерации профсоюзов по возрастному составу. Но по численности превосходит все остальные, кроме аграрного. Сегодня в учительском профсоюзе состоят 570 тысяч человек.