В столице выбрали лучшую многодетную семью

За звание самой сплоченной, талантливой и умелой команды боролись четыре фамильных коллектива. У двоих – по пятеро детей. Cцена Минского дворца детей и молодежи стала большой квартирой, где творческие мамы, папы и дети превращали ежедневный быт в концертную программу. Путь к победе был довольно сложным. Предстояло не просто познакомить со своей семьей, но и раскрыть фамильные секреты, удивить кулинарными шедеврами и искусными поделками.



По итогам конкурса - лучшей назвали семью Мозговых. И это решение жюри приняло практически единогласно.



Такие конкурсы в преддверии республиканского праздника – Дня семьи по традиции проходят во всех регионах страны. Их цель - повысить престиж многодетности.



К слову, положительная динамика рождаемости отмечается в республике с 2003-го. И в прошлом году в Беларуси впервые за последние 15 лет количество новорожденных превысило 100-тысячный рубеж. В текущем году тенденция роста рождаемости сохраняется. За первые три месяца года в стране родились 25 тысяч 328 маленьких белорусов.