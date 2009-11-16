В столице в списке на получение участка под коттедж 163 многодетные семьи

Мингорисполком уже подготовил более ста мест.

В основном, фундамент под семейные особняки будут заливать в Центральном, Первомайском и Советской районах.

Всего же в этом году на учет нуждающихся стало около 700 семей. Однако эта статистика динамична. К слову, за год более 3,5 тысяч человек уже обзавелись собственным жильем, более 2 тысяч — еще строят. Причем, многодетным семьям предлагают как дома, так и квартиры.

Николай Ком, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:

Мы выделили администрациям города для этих целей более 1300 квартир, это позволит во исполнение указа Президента РБ 185 от 2005 года обеспечить многодетные семьи в течение года со времени постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.