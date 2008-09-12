В столице в канун Дня города будут чествовать победителей конкурса профмастерства

Лучших назовут в 30-ти номинациях. Это врачи, повара, машиностроители, дорожники, токари, официанты, водители, швеи, продавцы и многие другие. Впервые в этот список включены экипажи комбайнеров сельхозпредприятий, закрепленных за организациями Минска.



Всего в отборочных турах приняли участие почти 14 тысяч человек. В финал вышли 800-от столичных работников, из которых победу одержали 35. На предприятиях Минска они уже получили дипломы и премии. Многим повышены профессиональные разряды. А во время чествования в Республиканском дворце культуры профсоюзов их ждут ценные призы.