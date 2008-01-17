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В столице усилен контроль за соблюдением правил парковки автомобилей

17 января 2008 12:31
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ГАИ проводит массированную отработку центральных магистралей. Это улицы Ленина, Кирова, Комсомольская, Володарского, Энгельса, Маркса, Интернациональная, Мельникайте, Романовская Слобода, Немига, дворовые территории центральной части Минска. К нарушителям правил будут применяться максимальные меры административного воздействия, кроме того, автомобили, которые создают препятствие для дорожного движения, будут принудительно эвакуированы.
# общество

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