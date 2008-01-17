В столице усилен контроль за соблюдением правил парковки автомобилей
ГАИ проводит массированную отработку центральных магистралей. Это улицы Ленина, Кирова, Комсомольская, Володарского, Энгельса, Маркса, Интернациональная, Мельникайте, Романовская Слобода, Немига, дворовые территории центральной части Минска.
К нарушителям правил будут применяться максимальные меры административного воздействия, кроме того, автомобили, которые создают препятствие для дорожного движения, будут принудительно эвакуированы.