В столице проводили паломников просветительской экспедиции

Верующих сопровождает благодатный огонь от Гроба Господня, который от Пасхи до Пасхи хранится в Минском Свято-духовом кафедральном соборе. Паломнический маршрут будет пролегать через несколько регионов страны. Его конечной точкой станет столица нынешнего праздника – Борисов. Там, 7 сентября в храме Рождества Христова начнется праздничная литургия.

Белорусский праздник письменности проходит в 15-й раз. Первым в 1994 году его принял Полоцк. На нынешнем, почти юбилейном торжестве будет открыта аллея городов, которые в разные годы становились столицей праздника. Запланировано также вручение литературных наград победителям конкурса "Искусство книги". Настоящим сюрпризом книжного фестиваля станет открытие памятного знака в честь самого праздника.

Традиционно она проходит по городам Беларуси накануне Дня письменности.